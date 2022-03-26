Москва, 26 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел 24 и 25 марта телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 26 марта сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в результате удара, нанесенного турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2, примененными Азербайджаном.