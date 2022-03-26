Москва, 26 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина представило проект новой российской автоматической миссии на Марс с описанием космического аппарата и целей миссии. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Pixabay.com Поверхность Марса

Аппарат новой миссии будет состоять из перелётного модуля, адаптера с устройством отделения и десантного модуля. Перелётный модуль обеспечит полёт от Земли до Марса, десантный — мягкую посадку платформы.

Научными целями космической экспедиции станут поиск признаков жизни (и следов её существования в прошлом) на Марсе, исследование водной и геохимической среды на поверхности и в подповерхностном слое. Также посадочная платформа будет оснащена инструментами для изучения газовых примесей в атмосфере Марса и определения их источников.

Разработка новой российской миссии на Марс началась после отказа Европейского космического агентства от сотрудничества в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Эта миссия должна была стартовать осенью 2022 года. Планировалось, что в её состав войдут общий перелётный модуль, российская посадочная платформа и европейский марсоход.