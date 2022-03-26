Москва, 26 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях введения Западом антироссийских санкций против физических и юридических лиц из нашей страны подписал президент России Владимир Путин. Документ 26 марта обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Согласно новому закону, доходы в виде материальной выгоды, которые получены период с 2021 по 2023 год, а также доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках в России освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кроме того, в нем прописано предоставление право применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) всем плательщикам налогов, не находящихся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.

Также начисленную по обязательствам, которые выражены в иностранной валюте, в период с 2022 по 2024 год курсовую разницу учтут при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. При этом такая мера необходима для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, которые зависят от изменения курса рубля.

Помимо этого, для IT-компаний в период с 2022 по 2024 год устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций, а по транспортному налогу с 2022 года повышающий коэффициент будет применяться только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии, а также туризма.