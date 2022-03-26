Москва, , 11:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии, а также туризма. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Для организаций IT-отрасли на 2022−2024 гг. устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. В целях поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на 5 лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, и на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 г. и включенных в реестр таких объектов.

Организациям предоставляется право перейти в течение текущего года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли.

Также временно фиксируется курс иностранной валюты для расчета «тонкой капитализации».

В 2022—2024 гг. курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам), выраженным в иностранной валюте, предлагается учитывать при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности с целью исключения влияния на обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля.

В 2023 г. для расчета налоговой базы по налогам на имущество юрлиц и физлиц, а также земельного налога можно будет применять кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 г. Это станет возможным, если кадастровая стоимость таких объектов на начало 2023 г. превысит ту, что применялась с 2022 г., за исключением случаев ее пересмотра в связи с изменением характеристик объекта.