Донецк, 26 марта 2022, 11:17 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️11:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее Старомихайловка и Донецк были обстреляны со стороны ВСУ.
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