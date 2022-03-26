Симферополь, , 11:15 — REGNUM Акция «Сад памяти» состоялась в Астраханской области, в Республике Крым и в Краснодарском крае 25 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия. Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».

Саженцы Дарья Драй, ИА REGNUM

В регионах прошли не только традиционные высадки деревьев, но и образовательные мероприятия. Участниками акции стали школьники и студенты.

В Астраханской области «Сад памяти» провели в Черногорском лесничестве — там участники акции высадили 20 тысяч саженцев вяза в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В школах региона также прошли открытые уроки, посвящённые стихотворению Алексея Суркова «В землянке». Стихотворение было впервые опубликовано 80 лет назад — 25 марта 1942 года.

«Эти личные для Суркова строчки, которые изначально не были предназначены для публикации, стали по-настоящему народными. Символично, что открытый урок, посвященный стихотворению «В землянке», проходит именно в Год народного искусства и культурного наследия народов России. Важно, чтобы эти строчки услышало как можно больше молодых людей, которые так же будут хранить и передавать эту память», — сказал первый заместитель министра образования и науки Астраханской области Павел Воробьёв.

В Крыму акцию провели в Керчи — здесь, возле крепости на берегу Керченского пролива, разбили памятный сад и высадили саженцев абрикоса. В школе-лицее №3, на базе которой организовано школьное лесничество, провели классные часы об истории создания стихотворения.

На Геленджике в Андреевском парке в память погибших в Великой Отечественной войне высадили в сосны.

Напомним, третий сезон международной акции «Сад памяти» стартовал 18 марта в Севастополе. Всего за два года в акции приняли участие более двух миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и других.