Москва, , 11:12 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла предложение экс-командира сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака пересмотреть вопрос о принадлежности Калининградской области России.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Как поднимет, так и опустит», — написала она в Telegram-канале.

Ранее Скшипчак в интервью Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 г. «оккупировала Россия».

Скшипчак не в первый раз делает подобные заявления. В 2021 г. генерал, рассуждая о возможных сценариях гипотетических военных действий между Россией и НАТО, назвал Калининград «воротами» в Балтийское море и на Польскую низменность, откуда начинается путь в Центральную и Западную Европу.

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