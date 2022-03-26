Москва, 26 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла предложение экс-командира сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака пересмотреть вопрос о принадлежности Калининградской области России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"Как поднимет, так и опустит», — написала она в Telegram-канале.

Ранее Скшипчак в интервью Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 г. «оккупировала Россия».

Скшипчак не в первый раз делает подобные заявления. В 2021 г. генерал, рассуждая о возможных сценариях гипотетических военных действий между Россией и НАТО, назвал Калининград «воротами» в Балтийское море и на Польскую низменность, откуда начинается путь в Центральную и Западную Европу.