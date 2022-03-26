Кызылский район, Тува, , 11:10 — REGNUM Вмешательство прокуратуры потребовалось для выплаты «ковидных» надбавок водителям Кызылской центральной районной больницы в Туве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки.

«Ковидное» такси Egov-buryatia.ru

Выяснилось, что местными нормативными актами водители автомобилей, на которых медики выезжали для сбора анализов у больных COVID-19, не имели право на надбавку. Ранее этот вопрос не раз поднимался на уровне регионального минздрава. В итоге было рекомендовано водителей оформлять «санитарами-водителями скорой помощи».

«Однако в связи с тем, что в медицинской организации отсутствует структурное подразделение скорой медицинской помощи перевод водителей и переименование должности не осуществлен», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим сотрудники ведомства обратились в суд с требованием выплатить надбавки двум водителям. Районный суд согласился с доводами истца, однако минздрав подал апелляцию.

По итогам рассмотрения жалобы Верховный суд республики также встал на сторону прокуратуры и водителей. К настоящему времени задолженность по стимулирующим выплатам двум работникам в размере 364 470 рублей полностью погашена.