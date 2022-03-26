Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбурге Ленинский райсуд взыскал с бывшей замгубернатора области Веры Башировой и её семьи в совокупности более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск подал прокурор Оренбуржья в интересах субъекта России и неопределённого круга лиц. Ответчиками также являлись некоторые члены её семьи и администрация Оренбурга. Иск был подан для установления факта отсутствия нуждаемости в предоставлении жилья и установления факта отсутствия постановки на учёт, а также о взыскании неосновательного обогащения.

В итоге с Башировой и членов её семьи взыскано в целом порядка 6 140 000 рублей, по 2 046 666 рублей 67 копеек с каждого ответчика. А в удовлетворении остальной части требований суд отказал. Решение ещё может быть обжаловано.