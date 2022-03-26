Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на бизнес
Москва, 26 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на средний и малый бизнес. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСП предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред окружающей среде или здоровью людей. Также штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.
Исключается и двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо.
За одну проверку теперь возможен только один штраф — поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки.