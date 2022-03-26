Берлин, , 11:07 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о переводе расчетов за российский природный газ для недружественных стран на рубли заставит западные страны обходить собственные санкции, ранее введенные ими против РФ. Такое мнение 26 марта высказал немецкий экономист Йенс Зюдекум в интервью журналу Spigel.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как считает эксперт, российский лидер, приняв такое решение, сумел «застать Запад врасплох».

«Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — сказал Зюдекум.

При этом немецкий экономист отметил, что это решение также будет способствовать укреплению российского рубля.

«Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс», — пояснил эксперт.

Сходное мнение выразил изданию еще один экономист из ФРГ Клаус-Юрген Герн, считающий, что такое решение «связано с тем, что российское правительство пытается поддержать валюту и держать инфляцию в России под контролем».

В то же время, Герн уточнил, что рубль удастся стабилизировать путем продаж Центробанком российской валюты покупателям газа через банки РФ. Как считает эксперт, в этом случае все ранее введенные странами Запада санкции потеряют всякий смысл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день, несмотря на введенные странами Запада антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов российским оборонным ведомством составляет 85% и в апреле эта работа будет полностью завершена.