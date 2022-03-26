Москва, 26 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В российских вузах будет продолжена подготовка кадрового резерва войсковых казачьих обществ России, а также дополнена дисциплина «История казачества России». Работа в этом направлении организована в рамках деятельности появившейся в 2021 году Ассоциации казачьих вузов России.

Vsko.ru Молодые казаки

Создание Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент, стало главным итогом деятельности постоянной комиссии по научно-исследовательской работе Совета при президенте РФ по делам казачества в 2021 году.

«Сегодня казачество — это большое патриотическое движение, которое воспитывает у подрастающего поколения уважение и любовь к Родине, бережное отношение к традициям. 18 российских университетов вошли в Ассоциацию и стали площадкой, на которой представители молодежного казачьего движения могут системно изучать историю и культуру, реализовывать свои проекты. Это способствует воспитанию государственного мышления у молодых казачьих лидеров, которые уже завтра будут развивать и преображать облик территорий исторического проживания казачества», — обратил внимание председатель комиссии, глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В рамках борьбы с попытками фальсификации страниц истории казачества России комиссия организовала проведение научных исследований казачьей истории, социологических исследований этнических, социальных, демографических показателей жизни современного казачества в традиционных казачьих поселениях Ростовской области. Наряду с этим проведены всероссийские научно-практические конференции, казаковедческие семинары, круглые столы, подготовлены монографии и опубликованы научные статьи, посвящённые истории и традициям казаков.

Деятельность комиссии призвана решить главную задачу — подготовить кадровый резерв войсковых казачьих обществ России, отметил атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда.

В настоящее время разрабатывается рабочая программа дисциплины «История казачества России». В течение 2022 года будут объединены научные исследования по изучению истории казачества, сформирована система оптимального взаимодействия членов Ассоциации казачьих вузов с Всероссийским казачьим обществом и войсковыми казачьими обществами России, представителями муниципальных органов власти, курирующих вопросы казачества.