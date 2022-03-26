Буффало, США, , 10:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Dan4th Nicholas

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Кэпиталз» голами отличились Энтони Манта (10-я минута), Ник Дженсен (25-я) и российский нападающий Александр Овечкин (37-я), в составе «Сэйбрз» шайбы на счету оформившего в матче дубль Джеффа Скиннера (16-я и 31-я) и шведского форварда Виктора Олофссона (33-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на свой счет вновь записал Александр Овечкин.

Российские нападающий и защитник «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отдали во встрече по голевому пасу каждый, их одноклубник — российский голкипер Илья Самсонов, смог отразить 20 из 23 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 27 марта дома примет клуб «Нью-Джерси Дэвилз», а «Баффало» днем позже на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».