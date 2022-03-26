Минск, 26 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Производство автомобилей китайской компании Geely на белорусско-китайском совместном предприятии «Белджи» под городом Борисов приостановлено из-за нехватки комплектующих. Об этом представитель компании рассказал порталу Autonews.

Avtotransport.org Производственные корпуса китайско-белорусского СП «Белджи»

Ранее газета Financial Times написала, что китайская компания Geely остановила производство своих автомобилей на заводе в Белоруссии. Британское издание сообщило, что руководство Geely остановило завод с целью изучения репутационных рисков.

В Geely подтвердили, что производство на заводе «Белджи» приостановлено с 16 марта. В компании заявили, что это решение принято в связи со сбоями в поставках комплектующих.

«Производство будет возобновлено по мере поступления необходимых для сборки автомобилей комплектующих», — подчеркнули в Geely.

Представители компании добавили, что поставки уже готовых автомобилей российским дилерам продолжаются в штатном режиме.