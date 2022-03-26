Москва, 26 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Российское Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом Вооруженных сил (ВС) нашей страны с учётом принятых решений по соответствующим индексациям. Об этом 26 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Минобороны РФ, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Также хотел бы отметить, что Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что к этому относятся индексация денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда гражданского персонала ВС РФ и военных пенсионеров, как это предусмотрено российским законодательством.

Кроме того, глава Минобороны напомнил, что ранее президент России Владимир Путин своим указом присвоил участникам специальной военной операции ВС РФ по денацификации Украины статус ветеранов боевых действий.

«Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заданные темпы поставки в российские войска перспективных видов вооружений в нынешнем году необходимо сохранить с учетом спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.