Донецк, , 10:43 — REGNUM Старомихайловка и Донецк обстреляны со стороны ВСУ. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:20 — н.п. Невельское — н.п. Старомихайловка: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️10:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 4 мины.

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