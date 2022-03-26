Москва, , 10:38 — REGNUM Заданные темпы поставки в российские войска перспективных видов вооружений в нынешнем году необходимо сохранить с учетом спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 26 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Минобороны РФ, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Сергей Шойгу Mil.ru

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«С учётом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения», — сказал он.

Кроме того, Шойгу уточнил, что в это число входят роботизированные комплексы, средства информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также средства материально-технического обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день, несмотря на введенные странами Запада антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов российским оборонным ведомством составляет 85% и в апреле эта работа будет полностью завершена.