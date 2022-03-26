Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону мужчина погиб под колёсами пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Поезд

Трагедия произошла на перегоне Ростов — Зоологический сад 25 марта. Пассажирский поезд сбил 62-летнего жителя Мясниковского района. Предположительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности на железнодорожных объектах.

По данному факту организована проверка.