Донецк, 26 марта 2022, 10:32 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 4 мины. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:10 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Александровку.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк и Александровку