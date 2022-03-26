Киев, , 10:29 — REGNUM Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также 6 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1618 танков и других боевых бронемашин, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, 166 установок реактивных систем залпового огня, 1453 единицы военной автомобильной спецтехники.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины.

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