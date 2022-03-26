Москва, , 10:28 — REGNUM На сегодняшний день, несмотря на введенные странами Запада антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов российским оборонным ведомством составляет 85% и в апреле эта работа будет полностью завершена. Об этом 26 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Минобороны РФ, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Сергей Шойгу Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью», — сказал он.

Также Шойгу указал на то, что российское Минобороны продолжает вести опережающую поставку вооружения и техники в войска с применением кредитных средств.

«Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил», — пояснил глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рабочее совещание по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил РФ провел с руководством российского Минобороны глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу.