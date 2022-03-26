Киев, , 10:27 — REGNUM За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Среди них: 6 командных пунктов, 3 установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, 9 складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники.

Кроме того, высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

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