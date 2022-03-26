Ереван, 26 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Армения не поддержала в трудный момент Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Alexanyan Флаги Армении и России

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«Со стороны Армении был неприятный момент в отношении России. Армения воздержалась по резолюции, осуждающей Россию в ООН за операцию на Украине, вместо того, чтобы голосовать против. Это, конечно, в Москве было встречено негативно. И, может быть, нынешняя активность Азербайджана тоже вызвана вот этой ситуацией», — сказал эксперт.

Напомним, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН с осужденим Российской политики по отношению к Украине была принята 2 марта 2022 года.