Киев, 26 марта 2022, 10:24 — REGNUM Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины.
Кроме того, 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области.
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