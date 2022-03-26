Москва, , 10:21 — REGNUM Более 80 московских учреждений культуры примут участие в общегородской акции «Ночь театров». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Театр Mapymille

В акции примут участие драматические, музыкальные и детские театры, а также концертные площадки. Всего в рамках акции пройдёт более 140 мероприятий.

Площадки для детей начнут работать с 17:00. Общая программа акции стартует в 21:00.

В рамках акции пройдут не только театральные показы, но и встречи с актёрами и режиссёрами, мастер-классы и другие мероприятия. Подробная информация о программе доступна на сайте мэра Москвы в разделе «Афиша».

Акция «Ночь театров» приурочена к международному Дню театра, который отмечается 27 марта. В 2022 году «Ночь театров» в Москве пройдёт уже в 10-й раз.