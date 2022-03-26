Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM Власти Бурятии начали проверку появившейся накануне информации о возможной утечке персональных данных местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Киберпреступник Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken

По словам главы региона Алексея Цыденова, наличие у злоумышленников телефонного номера, адреса проживания и данных о фамилии, имени и отчестве не дают возможности проводить операции с банковскими счетами.

«Возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам. Это похоже на дезинформацию, цель которой вызвать ажиотаж среди населения. Однако жителям Бурятии необходимо проявлять бдительность, не отвечать на незнакомые звонки, не сообщать какую-либо информацию незнакомцам», — отметил он.