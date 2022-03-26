Москва, , 10:18 — REGNUM В период дефолта 1998 г. РФ была менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса. Об этом 26 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Я не имел отношения к власти в 1998 г. и воспринимал с позиции человека из гражданского мира… Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — отметил он в интервью РИА Новости.

Оценивая риск повторения тех событий, он подчеркнул, что «в одну воду невозможно вступить дважды». Ситуация сейчас отличается тем, что Запад ведет против РФ экономическую войну без правил, считает он.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: русофобия Запада зашкаливает за грань добра и зла