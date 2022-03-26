Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Ректор Донского государственного технического университета — опорного вуза Ростовской области — сохранил пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Высшее образование АНО «Россия — страна возможностей»

На должность ректора претендовали три кандидата: доктор технических наук, профессор, директор института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в Шахтаха Сергей Страданченко, доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе и международной деятельности ДГТУ Алексей Бескопыльный и действующий ректор вуза — доктор технических наук, профессор Бесарион Месхи. Каждый из претендентов представил предложения по реализации программы развития университета.

На должность ректора ДГТУ на четвёртый срок был избран Бесарион Месхи. За него проголосовали 511 делегатов (92,7% от общего числа избирателей).