Москва, , 10:05 — REGNUM Федеральный закон, согласно которому участники специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и защите республик Донбасса наделяются статусом ветерана боевых действий, подписал президент России Владимир Путин. Документ 26 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В новом законе устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, сотрудникам других российских правоохранительных и силовых структур, которые занимаются выполнением задач на территории Украины и республик Донбасса.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики выпустили по Донецку 14 снарядов.