Москва, , 10:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для участников специальное военной операции на Украине.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, отмечали депутаты Госдумы и сенаторы.

На них будут распространяться налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

По оценкам Минобороны, на реализацию потребуется дополнительно около 5 млрд рублей в 2022 году.

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