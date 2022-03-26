Токио, , 09:57 — REGNUM В случае, если бы Владимир Зеленский не спровоцировал Россию, нынешнего кризиса на Украине могло бы не быть. Такое мнение 25 марта высказал японский политик, депутат палаты представителей парламента Японии, создатель и глава политической партии «Новая партия Дайти (Большой земли)» Мунэо Судзуки в интервью журналу Shukan Gendai.

Мунэо Судзуки Пресс-служба правительства Сахалинской области

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«Если бы он вовремя решился на спокойный и разумный диалог, всего этого не произошло бы. Я не перестаю удивляться, почему он не начал говорить с (президентом России Владимиром) Путиным», — сказал он (цитата по ИноСМИ).

При этом японский политик подчеркнул, что военная мощь России и Украины несравнима, однако, несмотря на этом 23 октября 2021 года Зеленский запустил самоуничтожающийся беспилотник на восток Украины.

«Путин был неприятно поражен этим и немедленно перебросил 100-тысячную армию к границе с Украиной. Если бы Зеленский не спровоцировал Россию, запустив тот беспилотник, такого кризиса не случилось бы», — отметил Судзуки.

Также японский политик указал на то, что в случае, если Зеленский объявит о нейтрализации Украины, спецоперация ВС РФ сразу будет прекращена, а также усомнился в готовности Зеленского принести себя в жертву ради интересов Киева.

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