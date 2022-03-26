Донецк, 26 марта 2022, 09:53 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР.
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