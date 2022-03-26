Канск, Красноярский край, , 09:52 — REGNUM В Канске Красноярского края завершено расследование уголовного дела об обрушении стены жилого дома. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Обрушение дома в Канске. Красноярский край ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, директор управляющей организации ООО «Жилищный фонд» с августа 2020 года по апрель 2021-го организовал работы по устранению дыры, образовавшейся после выпадения кирпичей из стены. Как отмечается, обвиняемый знал, что конструкции дома находятся в близком к аварийному состоянии.

«Игнорируя угрозу обрушения, обвиняемый не принял иных срочных мер по предупреждению дальнейшего развития деформаций на участке стены и информированию об этом проживающих в доме граждан», — отметили в ведомстве.

В результате 6 апреля 2021 года произошло частичное обрушение стены, потолка второго этажа, а также перекрытия между первым и вторым этажами. Жертв и пострадавших не было.

Обвиняемый к настоящему времени свою вину не признал. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательства, в связи с чем расследование дела завершено, документы направлены в суд.

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