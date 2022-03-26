Москва, , 09:51 — REGNUM Историк и политолог из Крыма Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая полуостров в связке с юго-восточными регионами Украины.

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«Крым может стать платформой для организации общественно-политической и информационной работы с освобожденными территориями Херсонской и Запорожских областей, с которыми всегда был цивилизационно, культурно, человечески и экономически тесно связан», — отметил он.

В Свято-Екатерининском соборе в Херсоне покоится прах князя Григория Потемкина-Таврического, который заложил фундамент для административного устройства практически всего юга России в конце XVIII века. В соединении с сильным военным присутствием такое устройство в Крыму могло выполнять задачи по обеспечению всесторонних интересов Российской Империи.

Тогда в состав Таврической Губернии входили Крым, а также Днепровский и Мелитопольский уезды (сейчас — это территории Херсонской и Запорожской областей Украины).

Галани считает, что как и в XVIII веке, сегодня Россия вынуждена решать задачи по обеспечению своей нацбезопасности на южных рубежах.