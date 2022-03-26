Киев, 26 марта 2022, 09:46 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ.
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В ходе огневой поддержки наступающих войск вертолеты нанесли удар по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса «Вихрь».
Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты уничтожены с расстояния свыше 7 тыс. метров.