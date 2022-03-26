Москва, 26 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Дилеры ПАО «КАМАЗ» с апреля 2022 года смогут получать от производителя грузовики с уровнем токсичности выхлопа «Евро-2». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой презентацию блока продаж и сервиса компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Камаз

Издание отмечает, что планы по поставкам грузовиков стандарта «Евро-2» подтвердил представитель компании. В настоящее время КамАЗ выпускает технику этого стандарта малыми партиями. Большая часть этой техники относится к автомобилям двойного назначения.

Также грузовики с уровнем токсичности выхлопа «Евро-2» производятся для экспорта. Поставки таких авто разрешены в некоторых странах Африки и Латинской Америки. За 2021 год КамАЗ выпустил не более полутора тысяч авто этого стандарта.

Экологический стандарт «Евро-2» был принят правительством РФ в 2005 году. С 2013 года в России запрещён оборот топлива класса «Евро-2» и ниже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году КамАЗ планирует запустить сборку грузовых автомобилей поколения К5 без участия иностранных партнёров.