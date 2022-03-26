Анапа, Краснодарский край, 26 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Быть достойными памяти дедов и прадедов, которые всегда с честью и совестью защищали Отечество, пожелал участникам профильной казачьей смены «Атаманы ХХI века» атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Казачий генерал обратился к ребятам с наказом.

Vsko.ru Молодые казаки со всей России приехали на Кубань

«Никогда не терпите рядом с собой труса и предателя. Вы — те, кто должны быть достойны своих предков, которые всегда с честью и совестью защищали наше Отечество! Служите народу! Служите России! Берегите Россию! Берегите свою веру! Будьте прямыми в обращении. Берегите отношения в семье», — обратился Долуда к учащимся казачьих образовательных учреждений.

«Раньше говорили: душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, а честь — никому! Честь — никому! Это очень важно! Это и есть девиз жизни казака», — подчеркнул казачий генерал.

ИА REGNUM сообщало, что во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе 60 молодых казаков из 12 реестровых казачьих войск встретились на площадке профильной смены «Атаманы XXI века».