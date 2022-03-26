Москва, 26 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. О героических действиях начальника регионального управления военной полиции, полковника Алексея Литвиненко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 26 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Начальник регионального управления военной полиции, полковник Алексей Литвиненко

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Уточняется, что полковник Литвиненко участвует в спецоперации с первого дня и в ходе нее получил задачу по обеспечению оперативного перемещения колонн автомобильной и бронетанковой техники в заданный район, что осложнялось систематическими провокациями диверсионно-разведывательных групп украинских националистов.

«Используя имеющийся опыт, ночью в условиях непосредственного соприкосновения с противником полковник Литвиненко организовал развертывание более 10 постов дорожно-комендантской службы, при этом потерь среди подчиненного личного состава допущено не было», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что подразделения военной полиции под руководством полковника Литвиненко во время обеспечения безопасности перемещения подразделений ВС РФ охрану мостов через реку и на протяжении нескольких дней отбивали атаки диверсионно-разведывательных вооруженных кочующими пулеметами групп украинских нацистов, которые пытались уничтожить военных полицейских и сорвать движение российских колонн.

«Благодаря высокому уровню подготовки и умелому руководству подчиненными полковник Литвиненко организовал оперативное перемещение по маршрутам протяженностью более 100 км колонн из более 300 автомобилей и бронетехники российских войск. При этом благодаря профессионально организованному дорожному движению в ходе переправы через реку удалось избежать заторов автомобилей и бронетехники», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира десантно-штурмового взвода, лейтенанта Расима Ильязова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины.