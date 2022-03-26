Екатеринбург, 26 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные обливают машины кислотой и оставляют автовладельцам записки. Об этом пишут СМИ.

Cosmicchemist.files.wordpress.com Кислота как оружие

Так, несколько автомобилей пострадало в Верх-Исетском районе города. Жидкость разъела корпуса до металла. А владельцам машин оставили записки с предложением написать на указанный адрес электронной почты, пишет Е1.ru.

Полиция сейчас проводит проверку. Страж порядка устанавливают личности преступников.