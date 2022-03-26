Москва, , 09:33 — REGNUM YouTube удалил канал российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.

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Ранее Пател в разговоре с пранкерами, которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы всячески помогать украинским националистам.

Также пранкеры разыграли Уоллеса, позвонив ему от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждали статус Украины в НАТО, вероятность приобретения ядерного оружия, поставки вооружений.