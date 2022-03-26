Салехард, , 09:29 — REGNUM На Ямале с 28 марта стартует летняя заявочная оздоровительная кампания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Летние каникулы Admobninsk.ru

В 2022 году юные ямальцы отправятся на отдых в Крым, Краснодарский край и Тюменскую область. Ознакомиться с программами и подать заявку можно на портале leto.yanao.ru.

Отмечается, что с 28 марта принимаются заявки от льготных категорий граждан, с 4 апреля — для всех. С этого года появилась ещё одна льготная категория — дети из семей ветеранов боевых действий.

Летом 2022 года за счёт регионального бюджета смогут отдохнуть 6512 юных ямальцев. Причём в августе будет организована специальная инклюзивная смена для детей с особенностями здоровья на базе детского центра «Олимпийская ребячка» в Тюменской области.