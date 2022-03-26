Красноярск, , 09:27 — REGNUM Следователи в Красноярском крае расследуют уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, вечером 6 марта 12-летняя потерпевшая возвращалась домой с младшим братом и сестрой. Вместе с ними в подъезд вошёл неизвестный мужчина.

«Проследовав за детьми в лифт, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей злоумышленник совершил в отношении 12-летней девочки развратные действия. После этого мужчина скрылся с места преступления», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан спустя четыре дня, им оказался 35-летний местный житель. К настоящему времени ему предъявлено обвинение, мужчина заключён под стражу.

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