Ростов-на-Дону, 26 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону рискуют остаться без общественного транспорта. Это может произойти из-за устаревших автобусов и невозможности продления контрактов между администрацией и перевозчиками, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципального парламента.

Автобус

По данным заместителя директора городского департамента транспорта Александра Лисичкина, в настоящее время средний возраст подвижного состава составляет пять-семь лет. 18 автобусных маршрутов обслуживает транспорт, выпущенный не ранее пяти лет. У перевозчиков также есть автобусы, подаренные Москвой. Однако их возраст превышает десять лет.

При этом техническим заданием муниципальных контрактов предусмотрены обязательные требования по предельному сроку службы транспортных средств, эксплуатируемых на маршрутах, — не более десяти лет. То есть к новому конкурсу, который власти Ростова-на-Дону намерены провести в 2023 году, устареет большая часть подвижного состава.

«В нынешних условиях департаменту нужно думать над тем, как сохранить имеющийся общественный транспорт. <…> В этой ситуации департаменту транспорта нужно срочно продумать механизм поддержки транспортных предприятий — перевозчиков и продлить срок действия существующих договоров на перевозку без проведения нового конкурса в 2023 году. Иначе вы оставите жителей Ростова без общественного транспорта», — обратил внимание председатель комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Магомед Дарсигов («Единая Россия»).

По словам депутата, за последние дни резко выросли лизинговые платежи, однако стоимость запчастей выросла в четыре раза. А подвижной состав с классом двигателя Евро-2 отечественные производители начнут выпускать не ранее, чем через полгода.