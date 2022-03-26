Москва, , 09:25 — REGNUM Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для РФ это фиксация результатов, на которые направлена спецоперация, для Украины — прежде всего сохранение как государства и обеспечение дальнейшего развития. Об этом 26 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые… направлена спецоперация. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной», — отметил он в интервью РИА Новости.

«Что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям», — подчеркнул он.

«У Украины есть свои задачи, которые она преследует в ходе этих переговоров. Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие», — добавил он.