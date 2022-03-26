Москва, , 09:24 — REGNUM Колониальным мышлением объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин заявление президента США Джо Байдена о том, что Киеву предстоит решать, следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Заявление Байдена построено на понятной ему, но не нам логике. Исключительно колониальное мышление. Оно заставляет задуматься о том, что нынешний президент США — несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

По мнению спикера Госдумы, для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура, — всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей.

«Истинные ценности элит США — это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать», — указал Володин.

Он обратил внимание на то, что кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения.

«Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений. Чтобы Байден понял это, ему необходимо принять нашу систему ценностей, что вряд ли возможно. Для него сила в деньгах, а для нас — в правде», — заключил Володин.