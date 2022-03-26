Москва, 26 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. О героических действиях командира танкового взвода, лейтенанта Артема Гладского в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 26 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Командир танкового взвода, лейтенант Артем Гладский

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Отмечается, что танковый взвод лейтенанта в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка вел взятие под контроль одного из аэродромов, который занимали украинские националисты.

Также указывается, что во время наступательных действий танковый взвод Гладского сосредоточенным огнем с ходу уничтожил блокпост противника и две долговременные огневые точки на подступах к аэродрому, чем прорвал оборону нацистов, однако в ходе продолжающегося наступления танк лейтенанта был обстрелян противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) противника.

«Находясь под огнем ПТУР противника, экипаж Артема Гладского продолжал точно поражать цели и умело маневрировать на поле боя. В ходе боя лейтенант Гладский лично обнаружил огневые позиции противника и ответным огнем уничтожил три танка и две БМП противника, и большое количество украинских националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при дальнейшем развитии наступления танковый взвод лейтенанта Гладского захватил плацдарм на западной окраине аэродрома и огнем танков подавил обороняющегося противника, что позволило провести проход основных сил российских войск.

«Благодаря самоотверженности лейтенанта Артема Гладского и его грамотному руководству подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение аэродрома от националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли четыре населенных пункта ДНР.