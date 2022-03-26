Донецк, 26 марта 2022, 09:21 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека. Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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Всего за указанный период на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 77 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР.
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 738 человек, включая 159 детей.
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