Донецк, 26 марта 2022, 09:16 — REGNUM ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:05 н.п. Жованка — н.п. Зайцево южное: выпущено 3 мины калибра 120 мм; ️08:35 н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 18 мин калибра 120 мм; ️08:35 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 58 гранат из АГС; ️08:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ снова обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 ракет из БМ-21 «Град».
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ снова обстреляли Ясиноватую