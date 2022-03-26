Москва, , 09:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает неприемлемой недавнюю публикацию карикатуры на странице в «Твиттере» посольства РФ в Париже, рассчитывает, что это не повторится впредь. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало France-Presse, французский МИД обратил внимание на опубликованные на странице посольства в «Твиттере» карикатуры, высмеивающие европейскую солидарность и отношения между Европой и США.

«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо». Мы решили последовать их совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь», — прокомментировала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.